Zerbolò, scontro auto-moto: ferito un centauro di 62 anni

Un motociclista di 62 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio poco dopo le 16 in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 185 in territorio di Zerbolò. Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano la sua moto si è scontrata con l'auto condotta da un uomo di 47 anni che viaggiava con la moglie di 35 anni ed i due figli di 3 e 6 anni.

Per l'effetto dell'impatto il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è caduto al suolo riportando un trauma toracico. Il personale del 118 ne ha disposto il trasferimento al policlinico San Matteo di Pavia. Sempre nella struttura del capoluogo, in codice verde e a scopo precauzionale, sono stati trasferiti i componenti della famiglia che si trovava sull'auto.