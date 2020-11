Covid-19, in Lombardia 8.607 nuovi positivi e 54 decessi

Sono 29.907 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore (erano stati 31.758 ieri) a fronte di 183.457 tamponi, 32.429 in meno di ieri, con 208 decessi (+11). I dimessi sono stati 2.954 più di ieri mentre in ospedale restano 18.902 degenti (+936) dei quali 1.939 (+96) in terapia intensiva.

La regione più colpita resta la Lombardia con 8.607 nuovi casi a fronte di un incremento dei tamponi di 39.658 unità con 54 decessi che portano il totale a 17.589. I dimessi sono 489 in più per complessivi 96.687 mentre in ospedale restano 4.246 degenti (+213) dei quali 418 (+26) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il numero maggiore di casi (3.695 dei quali 1.554 a Milano città), seguita da Varese (1.238) e Monza e Brianza (1.195). I nuovi casi in provincia di Pavia sono 434.