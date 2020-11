Gambolò, 90 grammi di cocaina e tre etti di hashish: ventunenne in manette

Un tunisino di 21 anni senza fissa dimora è stato arrestato per spaccio dai carabinieri di Gambolò, in collaborazione con i colleghi della stazione e della sezione operativa di Vigevano. Il giovane faceva parte di un gruppo di pusher che operavano nelle campagne della frazione Garbana.

Quando nel pomeriggio di ieri è scattata l'operazione lo spacciatore è stato sorpreso in possesso di 90 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish suddiviso in tre panetti conservati sotto vuoto, di un bilancino di precisione e di un rotolo di pellicola trasparente. Domani sarà processato per direttissima in Tribunale a Pavia.