Parona, sorpresa a rubare alla Bennet: trentunenne in manette

Ha prelevato generi alimentari per un valore di 800 euro dagli scaffali del supermercato Bennet di Parona, li ha depositati nel carrello e ha tentato di allontanarsi. Ma le mosse di H.G., 31 anni, pregiudicata, sono state notate da una commessa che, con la collaborazione di un agente della polizia penitenziaria fuori servizio, l'ha inseguita avvisando nel contempo i carabinieri che, intervenuti in pochi minuti, l'hanno bloccata e tratta in arresto per furto aggravato. L'episodio è accaduto venerdì.

La giovane donna è stata processata ieri dal giudice monocratico del Tribunale di Pavia che le ha inflitto la pena di un anno di reclusione che dovrà scontare ristretta agli arresti domiciliari.