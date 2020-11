Vigevano, fallisce la truffa telefonica ai danni di una anziana

Si è ricordata delle indicazioni fornite dai carabinieri nel corso di una delle conferenze dedicate appositamente alla prevenzione delle truffe in danno degli anziani. E così una pensionata vigevanese di 89 anni ha evitato il raggiro. All'ora di pranzo aveva ricevuto la telefonata di una donna che si era presentata come la nipote. «Ho il Covid - le aveva detto - e mi servono con urgenza 5 mila euro per affrontare le cure». L'anziana ha subito capito che si trattava di un tentativo di truffa e ha interrotto la comunicazione rivolgendosi poi ai carabinieri.

Altri due tentativi, messi in atto con le stesse modalità, erano falliti nella giornata di venerdì a Mortara e Cilavegna. Anche in quelle circostanze era stato utilizzato il medesimo stratagemma.