Covid-19: in Italia altri 22.253 nuovi casi

Sono 22.253 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 47.726 tamponi in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività al momento si attesta al 16.39%. I decessi sono 233 (+25) mentre i dimessi sono 3.637 più di ieri. I pazienti ricoverati sono 19.840 (+938) dei quali 2.022 (+83) in terapia intensiva, dato per ritrovare il quale è necessario risalire sino ad inizio aprile. Non ci sono regioni a zero vittime.

In Lombardia i nuovi casi sono 5.278 (erano 8.607 ieri) con 46 deceduti (-8).