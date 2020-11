Gravellona, fuori strada in auto: ferito un uomo di 65 anni

Ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di strada restando incastrato nel guard-rail di legno adiacente la carreggiata. Un uomo di 65 anni è stato soccorso ieri sera poco dopo le 21.15 in via XX Settembre a Gravellona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vigevano e i volontari di Mortara che hanno provveduto ad estrarre il ferito in collaborazione con il personale medico del 118. L'uomo è stato trasportato al policlinico di Pavia e ricoverato in codice giallo. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Vigevano.