Covid-19: 30. 550 nuovi casi ma è record di tamponi (+211.831)

Sono 30.550 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Italia dove si è registrato il record di tamponi con 211.831 test effettuati. Il tasso di positività è sceso al 14,41%. I decessi sono 352 (-1) mentre i dimessi sono 5.103 più di ieri. In ospedale sono ricoverate 22.116 persone (+1.002) delle quali 2.292 (+67) in terapia intensiva.

In Lombardia in nuovi positivi sono 7.758 a fronte di 43.716 tamponi effettuati. I decessi sono 96 per un totale di 17.848. I guariti sono 1.495 più di ieri mentre in ospedale restano 5.018 persone (+278) delle quali 507 (+32) in terapia intensiva. Si mantengono alti i numeri della provincia di Milano (+3.631 di cui 1.726 a Milano città) e in quella di Monza e Brianza (+898). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 314.