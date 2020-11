Vigevano, se lo spaccio è un affare di famiglia

Ha dell’incredibile la vicenda che vede per protagonisti un padre e sua figlia sedicenne. I due, ora indagati per spaccio in concorso, avevano messo in piedi da mesi un giro di vendita di marijuana, continuando l’attività anche durante il lockdown.

Le indagini del Nucleo Operativo della polizia locale sono state avviate dopo alcune segnalazioni di strani movimenti all’interno di un garage di via Corio, a Vigevano. L’autorimessa era diventata la base per effettuare in sicurezza lo scambio, e anche il posto per fumare la droga in compagnia.

Qui, infatti, erano soliti ritrovarsi molti giovani consumatori. È quanto hanno potuto verificare martedì pomeriggio gli agenti del Nucleo Operativo e Cinofilo del Comando di via San Giacomo: nel garage erano presenti sei ragazzi e una ragazza. Tre di loro sono stati trovati con 3 dosi (due di hashish e una di marijuana). La ragazza, invece, aveva con sé 5 involucri di marijuana, 150 euro in contanti, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Dalle verifiche sul suo telefono, è emerso che il padre non solo era a conoscenza dell'attività della figlia, ma che la accompagnava a rifornirsi della droga e le procurava anche alcuni clienti.

