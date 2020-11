Covid-19: 34.505 nuovi contagi; decessi oltre quota 400

Sono 8.822, dei quali 578 in provincia di Pavia, i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 41.544 tamponi effettuati. I decessi sono stati 139 mentre i guariti e dimessi sono 892 in più rispetto a ieri. In ospedale restano 5.318 degenti (+300) dei quali 522 (+15) in terapia intensiva. La provincia di Milano resta quella con i numeri più preoccupanti (+3.654 dei quali 1.367 Milano città), seguita da quella di Varese (+973), Monza e Brianza (+898) e Brescia (+703).

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 34.505 (erano 30.550 ieri) con 445 decessi, dato per ritrovare il quale occorre tornare a fine aprile. I dimessi sono stati 4.961 più di ieri. I tamponi effettuati sono stati 219.884, 8.053 più di mercoledì, dato che costituisce in nuovo record. Il tasso di positività si attesta al 15,69%. In ospedale ci sono 23.256 persone (+1.140) delle quali 2.391 (+99) in terapia intensiva. Per la terza volta non c’è regione che non registri decessi