Robbio, test salivari rapidi ai cittadini: a consegnarli a domicilio è il sindaco

Consegna direttamente a casa dei suoi concittadini che ne fanno richiesta i kit per effettuare in autonomia i test salivari rapidi. Roberto Francese è il primo sindaco in Italia ad esserseli procurati – pagandoli di tasca propria – durante questa seconda ondata di pandemia. E, come era già avvenuto con i sierologici in primavera, il primo cittadino di Robbio ha fatto ancora una volta scuola, e già diversi amministratori (anche lomellini) lo hanno contattato chiedendogli informazioni.

