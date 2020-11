Vigevano, precipita con un parapendio a motore nel Ticino : deceduto 50enne

Sarebbe precipitato con un parapendio a motore all’altezza del ponte sul Ticino, finendo nel fiume. Un passante ha assistito all’incidente, allertando i soccorsi. È successo intorno alle 14. Subito sono intervenuti in zona Sayonara il personale del 118, con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, e i vigili del fuoco con diverse squadre. Sono state attivate le ricerche con il personale della caserma di Vigevano, del soccorso fluviale di Pavia, dei sommozzatori di Milano, e con l’ausilio di un elicottero da Varese.

Per l’uomo, 50 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il suo corpo, trascinato dalla corrente, è stato recuperato più a valle, in zona lanca Ayala. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Stato di Vigevano, che ora si stanno occupando delle indagini.