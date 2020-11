Oltre 11mila nuovi positivi in Lombardia e 108 decessi

Sono 39811 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri erano stati 37809); i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 425 (ieri 446).

In Lombardia i nuovi positivi sono 11489 (ieri erano 9934), a fronte di 46099 tamponi processati, per un rapporto in percentuale pari al 24,9%. Aumentano anche i casi in provincia di Pavia: oggi sono 550, ieri erano stati 408. I ricoverati in terapia intensiva sono 610 (+40), negli altri reparti 5813 (+250). Sono 108 i decessi in Regione per Covid nell'ultimo giorno.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.520, di cui 1.758 a Milano città

Bergamo: 382

Brescia: 710

Como: 891

Cremona: 256

Lecco: 283

Lodi: 207

Mantova: 359

Monza e Brianza: 1.638

Pavia: 550

Sondrio: 135

Varese: 1.222