Il sindaco Ceffa: «Siamo con gli operatori, dobbiamo consentire loro di lavorare»

Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, ha incontrato questa mattina (sabato) alcuni operatori del mercato, che protestano contro le restrizioni previste dal Dpcm per le zone rosse. «Siamo a fianco degli operatori – ha spiegato il primo cittadino – Vi sono degli elementi discriminatori in questo decreto, e la cosa più folle è che tutta la regione Lombardia sia stata posta in zona rossa. E queste sono le conseguenze. La gente ha bisogno di lavorare. Viene prima la tutela della salute, ma bisogna anche tenere in considerazione le giuste esigenze di persone che hanno già subito un lockdown di tre mesi, e che adesso sono disperate. Il decreto non è chiaro, le Prefetture hanno fornito una interpretazione restrittiva. Chiederemo con forza una interpretazione il più possibile allargata per consentire di lavorare». Lunedì mattina una delegazione dei rappresentati degli operatori chiederà di essere ricevuta in Prefettura a Pavia.