Fermato alla guida dell’auto con marijuana a hashish: nei guai 23enne di Cilavegna

Si era messo in auto senza un valido motivo, trasgredendo alle normative in vigore per il Covid. Quando i carabinieri della Stazione di Zeme lo hanno fermato la scorsa notte a Olevano nel corso di un controllo, il giovane alla guida era confuso e dava l’impressione di essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Di fronte alla richiesta dei militari di sottoporsi a un controllo sanitario, si è rifiutato. A quel punto, è scatta la perquisizione: i carabinieri hanno trovato e sequestrato 50 grammi di marijuana e 10 di hashish, che aveva nascosto all’interno degli slip.

Il giovane, un 23enne di Cilavegna, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti, e sanzionato per la violazione dell’articolo 187 del Codice della strada (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), con immediato ritiro della patente e sequestro del veicolo. È stato inoltre sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.