Mortara, 49enne denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Mortara hanno notato nel sottopassaggio della stazione ferroviaria un 49enne in atteggiamento sospetto. Controllato, aveva con sé un involucro con all’interno mezzo grammo di cocaina. La droga, che è poi stata sequestrata, era confezionata pronta per lo spaccio.

I militari dell'Arma hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione a casa dell’uomo: qui è stato identificato un cittadino marocchino di 28 anni, risultato irregolare nel territorio dello Stato. I militari hanno poi sequestrato un secondo involucro con all'interno sostanza stupefacente:un grammo di hashish. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori. Il 49enne italiano è stato denunciato all'autoritù giudiziaria per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e il 28enne marocchino per il reato di immigrazione clandestina.