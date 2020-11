Covid-19, 25.271 nuovi casi e 356 decessi

Sono 25.271 i nuovi contagi da Covid-19 (erano 32.616 ieri) registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 43.419 tamponi effettuati in meno. Il tasso di positività resta però fermo al 17%. I decessi sono 356 (+25) per un totale di 41.750 persone. Crescono i pazienti ricoverati (+1.196) dei quali 2.849 (+100) restano in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi positivi sono 4.777 con 21.121 nuovi tamponi effettuati. I decessi sono 99 mentre in ospedale restano 6.414 persone (+189) delle quali 670 (+20) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 5.629 più di ieri. Milano resta la provincia con i riscontri maggiori (+2.225 di cui 837 a Milano città), seguita da Monza e Brianza (+874) e Brescia (+335). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 166.