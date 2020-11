Covid-19, i contagi salgono a quota 35.098 con oltre 217 mila tamponi. I decessi sono 580

Sono 35.098 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 70.033 tamponi in più per un totale di 217.758. Il tasso di positività resta al 16,1%. I decessi sono 580 (erano 356 ieri), mai così tanti nella cosiddetta “seconda ondata”, mentre i dimessi sono 17.734 in più per un totale di 363.023. I pazienti ricoverati sono 28.633 (+997) dei quali 2.971 (+122) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi positivi sono 10.955 (erano 4.777 ieri) e i decessi 129 (+30).