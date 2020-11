Lomellina, controlli anti-Covid: 6 persone sanzionate

Sei persone sono state sanzionate dai carabinieri perché trovate in strada senza giustificato motivo. E' l'esito dei controlli effettuati la scorsa notte dai carabinieri sul territorio della Lomellina per verificare il rispetto delle normative anti-Covid.

L'attività ha impiegato 16 militari che hanno controllato 40 veicoli e identificato 60 persone. Elevati diversi verbali per violazioni al Codice della strada e hanno segnalato un uomo di 51 anni come consumatore di droga perché trovato in possesso di un grammo di cocaina.