Vigevano, aggredisce un carabiniere: condannato a 8 mesi

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano lo avevano sorpreso sabato sera mentre, in pieno centro, stava prendendo a calci e pugni un'auto all'interno della quale si era rifugiata una donna. L'uomo, P.I., 47 anni, non dava però segni di volersi calmare e si rifiutava di declinare le proprie generalità, ingiuriando e minacciando i militari. Per questo veniva accompagnato in caserma dove, all'improvviso, ha sferrato una testata al torace di un carabiniere.

Bloccato dai colleghi è stato arrestato per minacce e violenza a pubblico ufficiale. Processato con rito direttissimo è stato condannato a 8 mesi di reclusione con la condizionale. Il giudice gli ha imposto l'obbligo di firma tre volte alla settimana.