Covid-19: in Italia 32.961 nuovi casi e 623 decessi

Sono 8.180, dei quali 385 in provincia di Pavia, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 52.712 tamponi effettuati. I decessi sono stati 152 per un totale di 18.723, mentre i guariti e i dimessi sono 1.615 in più di ieri. In ospedale sono ricoverate 6.907 persone (+225) delle quali 764 (+56) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella che evidenzia i dati più alti (+3.148 dei quali 1.149 a Milano città), seguita da Como (+958), Varese (+943) e Monza e Brianza (+854).

In tutto il Paese i nuovi contagi salgono di 32.961 unità che portano il totale di coloro che hanno combattuto contro il virus a 1.028.424. I decessi sono stati 623 (+43) mentre i dimessi sono stati 9.090 più di ieri. Il tasso di positività si attesta al 14,6%. E' record per il numero complessivo di ricoverati (881 per un totale di 29.444, mai così tanti nemmeno in primavera) dei quali 3.081 (+110) in terapia intensiva.