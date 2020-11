Garlasco, incidente sulla provinciale 596: ferito ciclista

Non ha fortunatamente riportato gravi ferite l’uomo di 70 anni rimasto ferito questa mattina (giovedì) intorno alle 11,50, mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la provinciale 596, in territorio comunale di Garlasco. Il ciclista sarebbe stato urtato da un’auto, che si è subito fermata a prestare soccorso; l’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge.

Sul posto sono arrivate un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Garlaschese. Il 70enne è stato portato in codice verde al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia.