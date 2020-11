Andate in pace... che c'è la multa

Fedeli sanzionati per assembramento. Succede a Vigevano, dove i miracoli non hanno potuto annullare i verbali che gli agenti della polizia locale hanno firmato nei confronti di 13 fedeli e del loro pastore.

L’episodio è avvenuto domenica mattina, intorno alle 11,30, in una palazzina di via Buozzi, dove è solito riunirsi un gruppo di fedeli della Chiesa Evangelica. All’interno di un appartamento al piano rialzato erano presenti 14 persone in una stanza, e 10 bambini in un’altra. Oltre ai fedeli, che dovranno pagare una multa da 400 euro, è stato sanzionato anche il pastore, che non aveva avvisato Ats, avviando le procedure per stabilire la capienza dei locali come previsto dalle normative in vigore per il Covid.

