Tornano a salire i contagi: sono 9291 in Lombardia, 410 in provincia di Pavia

Sono 37978 i nuovi contagi registrati in Italia, con 636 morti.

Con 42933 tamponi processati, è di 9291 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia (ieri erano 8180, con 52712 tamponi); il rapporto tra tamponi e positivi è salito al 21,6% (ieri 15,5%). In provincia di Pavia sono 410 i nuovi casi (ieri 385). Sono attualmente 782 i ricoverati in terapia intensiva (18 più di ieri); mentre sono 7047 i pazienti negli altri reparti (+140). È di 187 il numero dei deceduti per Covid in Regione nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 152), dall’inizio della pandemia 18910.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.066, di cui 1.375 a Milano città

Bergamo: 172

Brescia: 621

Como: 762

Cremona: 255

Lecco: 189

Lodi: 69

Mantova: 211

Monza e Brianza: 1028

Pavia: 410

Sondrio: 153

Varese: 1.160