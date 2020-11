Violenta la compagna incinta, denunciato 25enne salvadoregno

Sopraffazioni e botte andavano avanti da ormai quattro anni. Nella notte tra venerdì e sabato ha subito una violenza sessuale dal compagno, che l’ha poi picchiata e minacciata di morte. Sabato mattina la giovane – 23 anni, madre di un bambino di 5 – è stata notata mentre vagava in stato confusionale per la città. Allertato il 112, sono arrivate sul posto due pattuglie della polizia locale di Vigevano. Inizialmente, gli agenti pensavano di trovarsi davanti alla vittima di un pestaggio. Quando, però, pian piano e con estremo tatto, il personale del Comando di via San Giacomo ha iniziato a porle delle domande, la ragazza si è confidata.

Gli agenti hanno quindi avviato le procedure previste per il “codice rosso”. Grazie a fonti confidenziali e dall’analisi dei tabulati, il personale del Nucleo Operativo ha individuato l’uomo, un 25enne originario di El Salvador: si trovava a Milano con il figlio. Diversi agenti in borghese hanno aspettato che tornasse, appostandosi fuori casa. Quando, nel pomeriggio di sabato, padre e figlio sono rientrati nella città ducale, è stato subito messo in sicurezza il bambino, poi portato in Comando. Qui, ad attenderlo, c'era la madre; entrambi sono poi stati scortati da 4 agenti in una struttura protetta. Il 25enne è stato quindi fermato e denunciato, in stato di libertà. È indagato per lesioni, minacce e violenza sessuale.

L'articolo completo sul numero de L'Informatore Vigevanese in edicola.