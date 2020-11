Covid: in Lombardia oltre 10mila nuovi contagi

In Italia sono 40902 i nuovi contagi da Covid, con 550 decessi.

Sono 10634 i nuovi positivi in Lombardia, dove nell'ultimo giorno sono stati effettuati 55636 tamponi (rapporto percentuale pari al 19,1%, ieri 21,6%); ieri i positivi erano stati 9291, con 42933 tamponi processati. Incremento di casi in provincia di Pavia, dove sono stati accertati 511 nuovi positivi (ieri erano 410). In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 801 pazienti Covid (+19), negli altri reparti 7319 (+272). Sono stati 118 i decessi per coronavirus (ieri 187) in Regione nelle ultime 24 ore; dall’inizio della pandemia 19028.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.451, di cui 1.973 a Milano città

Bergamo: 451

Brescia: 623

Como: 737

Cremona: 246

Lecco: 242

Lodi: 264

Mantova: 337

Monza e Brianza: 1.236

Pavia: 511

Sondrio: 52

Varese: 1.213