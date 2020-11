Covid-19: 8.129 nuovi casi in Lombardia con 158 decessi

Sono 8.129 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 35.550 nuovi tamponi effettuati. I decessi sono 158 mentre in ospedale i degenti sono 7.621 (+302) dei quali 817 (+16) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 2.961 per un totale di 137.255. La provincia di Milano fa registrare 2.895 nuovi casi (1.082 a Milano città), quella di Varese 1.341 e quella di Monza e Brianza 936. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 534.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 37.255 (erano 40.903 ieri) con 544 decessi (-6) mentre guariti e dimessi sono 12.196. I tamponi effettuati sono stati 227.695 (-27.213) con il tasso di positività al 16,36%. I pazienti ricoverati con sintomi sono 31.398 (+484) dei quali 3.306 (+76) in terapia intensiva. Nessuna regione è a zero decessi.