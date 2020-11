Vigevano, il carcere lo "specialista" dei furti nei parcheggi dei market

In un mese e mezzo ha messo a segno 15 furti con destrezza ed una rapina ai danni di donne sole che avevano appena fatto la spesa nei supermarket di Vigevano e di numerosi comuni della Lomellina. I carabinieri di Vigevano hanno dato esecuzione di una ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Pavia nei confronti di Gerry Della Bona, 39 anni, milanese, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una serie di reati commessi nei parcheggi del Carrefour, del Lidl e dell'Esselunga di Vigevano; del Carrefour e dell'Md di Garlasco; della Bennet di Parona e Mortara; dell'Md di Gropello; dell'In's di Dorno, del Famila e della Bennet di San Martino Siccomario e del centro commerciale Globo di Abbiategrasso. A lui gli investigatori sono arrivati grazie alla Fiat Punto nera che l'uomo utilizzava per fuggire.

Le modalità di azione erano identiche: raggiungeva il parcheggio del supermarket, parcheggiava ed atteneva l'uscita di donne sole tra cui sceglieva la sua vittima. Mentre la donna caricava la spesa in auto lui apriva la portiera e le sottraeva la borsetta. In un mese e mezzo ha raccolto un bottino di 3 mila euro. Ora si trova in carcere a Vigevano.