Covid-19: in Lombardia 8.060 nuovi casi e 181 decessi

Sono 8.060 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 38.702 tamponi effettuati. I decessi sono 181 per un totale di 19.367. In ospedale ci sono 7.781 degenti (+160) dei quali 837 (+20) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 1.617 in più di ieri per un totale di 138.872. La provincia di Milano è quella che presenta il quadro più preoccupante (+3.302 contagiati dei quali 1.266 Milano città) mentre le altre province hanno numeri più bassi: Monza e Brianza 1.140, Varese 684. I nuovi casi in provincia di Pavia sono 465.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 33.979 con 546 deceduti e 9.376 guariti e dimessi più di ieri. I tamponi effettuati sono stati 32.420 meno di ieri mentre il tasso di positività si assesta al 17,4%. I ricoverati sono 32.047 (+649) dei quali 3.422 (+116) in terapia intensiva. Ancora una volta tutte le regioni registrano delle vittime.