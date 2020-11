Covid-19, in Lombardia 4.128 nuovi casi con 99 decessi

Sono 27.543 i nuovi positivi da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 42.612 tamponi in meno effettuati rispetto a ieri. I deceduti sono 504 (-42) mentre i pazienti ricoverati sono 32.536 (+489) dei quali 3.492 (+70) in terapia intensiva. Nessun regione è a zero decessi.

In Lombardia i nuovi positivi sono 4.128 a fronte di 18.037 nuovi tamponi. I deceduti sono 99 mentre in ospedale ci sono 7.901 persone (+120) delle quali 855 (+18) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 14.231. La provincia di Milano fa registrare 1.526 contagi dei quali 522 a Milano città; quella di Monza e Brianza 764 e quella di Varese 723. In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 95.