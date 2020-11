Covid-19, record di decessi (731). In Italia 32.1914 nuovi positivi

Sono 731 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore dovuti al Covid-19. E' il dato più alto dall'inizio di aprile mentre il picco assoluto è del 27 marzo con 969 morti. I nuovi positivi sono invece 32.191 a fronte di 55.795 tamponi effettuati in più. Il tasso di positività si attesta al 15,4% (era il 17,9%). Guariti e dimessi sono 15.434 in più per un totale di 457.798. I pazienti ricoverati sono 33.074 (+538) dei quali 3.612 (+120) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi positivi sono 8.448 con 202 decessi. In ospedale ci sono 8.151 pazienti dei quali 894 in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 38.283 contro i 18.037 di ieri.