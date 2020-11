Olevano: «Nonna ho il Covid, mi servono i soldi». Non riesce la truffa telefonica

«Nonna ho il Covid. Mi servono 10 mila euro per le cure». E' questo il tenore della telefonata ricevuta ieri pomeriggio poco dopo le 15.30 da una pensionata di 86 anni che vive ad Olevano. Ma la vittima dell'ennesimo raggiro di questo tipo, finito come gli altri in nulla, ha intuito tutto e ha interrotto la comunicazione.

Poi si è rivolta ai carabinieri di Mortara per denunciare l'accaduto. I militari hanno avviato le indagini per risalire alla responsabile del tentativo di truffa.