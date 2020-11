Covid-19, in Lombardia 7.633 nuovi contagi e 182 decessi

Sono 7.633 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 38.100 nuovi tamponi effettuati. I decessi sono 182 mentre guariti e dimessi sono 11.935 più di ieri. In ospedale restano 8.323 persone (+172) delle quali 903 (+9) in terapia intensiva. Restano alte le cifre relative alla provincia di Milano (+2.565 di cui 675 a Milano città), così come quelle della provincia di Varese (+1.683) e Como (+795). I nuovi casi in provincia di Pavia sono 395.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 34.282 a fronte di 26.376 tamponi effettuati in più rispetto a ieri. I decessi sono 753 mentre guariti e dimessi sono 24.169 più di ieri per un totale di 481.967. Scende ancora il tasso di positività che oggi si attesta al 14,6%. I pazienti ricoverati sono 33.504 (+430) dei quali 3.670 (+58) in terapia intensiva. Ancora nessuna regione è a zero decessi.