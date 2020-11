Vigevano, i due nuovi “Falchi” della polizia locale

Gli agenti in moto sono i primi ad arrivare quando c’è un’emergenza e devono essere pronti ad affrontare qualsiasi tipo di situazione. È per questo che il Comando di polizia locale di Vigevano ha scelto di investire potenziando l’unità Radiomobile, con l’acquisto di altre due moto, che sono state affidate agli agenti Massimiliano Melis e Flavio Marzorati. Nei giorni scorsi sono arrivate in via San Giacomo due Ducati Multistrada 950 S – acquistate dal Comune con un co-finanziamento grazie a dei fondi messi a disposizione dalla Regione – allestite con tutta la strumentazione necessaria; nei prossimi giorni verranno inoltre attrezzate per ospitare i Dae, i defibrillatori automatici esterni.

I due nuovi “Falchi” della polizia locale di Vigevano, che si aggiungono ai due già in servizio, sono stati selezionati in base alle capacità e ai risultati operativi conseguiti; l’agente Melis (Falco 14) ha già alle spalle 24 anni di servizio, mentre Marzorati (Falco 15) 10 anni. Entrambi, infatti, hanno maturato una significativa esperienze in diversi settori, dall’ambito stradale all’attività operativa e investigativa.