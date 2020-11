Calano i ricoveri, Fontana: «Piccolo segnale di miglioramento»

Sono 36176 i nuovi contagi registrati in Italia (ieri 34282), con 653 morti (ieri 753).

Con 37595 tamponi processati è di 7453 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia (ieri 7633, con 38100 tamponi); il rapporto tra tamponi e positivi è al 19,8% (ieri 20%). In provincia di Pavia sono 406 i nuovi casi (ieri 395). Sono attualmente 915 i ricoverati in terapia intensiva (12 più di ieri); mentre sono 8291 i pazienti negli altri reparti (-32). È di 165 il numero dei deceduti per Covid in Regione (ieri erano stati 182), dall’inizio della pandemia 20015.

«Oggi, per la prima volta dal dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo ( -32 ) – commenta il presidente della Lombardia Attilio Fontana – Un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa, i numeri non sono alti come l'ondata che abbiamo affrontato a marzo, ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva. Consolidare il segno "meno" su questi due numeri è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine».

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città

Bergamo: 275

Brescia: 556

Como: 645

Cremona: 227

Lecco: 197

Lodi: 164

Mantova: 184

Monza e Brianza: 873

Pavia: 406

Sondrio: 186

Varese: 657