Pistola a gas contro il farmacista: arrestato 28enne

Ha minacciato il titolare della farmacia puntandogli contro una pistola a gas. Si è fatto consegnare il denaro in cassa ed è fuggito via, salendo a bordo di una Skoda Fabia dove ad aspettarlo c'era la compagna. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio (mercoledì), intorno alle 15, a Casorate Primo (Pavia). Le indagini dei carabinieri del maggiore Fabio Volpe hanno permesso di individuare nel giro di poche ore i responsabili: in serata i militari della sezione operativa e della Stazione di Casorate Primo hanno fermato un giovane di 28 anni, pavese, con precedenti specifici. Insieme a lui, è stata denunciata in stato di libertà anche la sua convivente, una 28enne incensurata. Dovranno difendersi dalle accuse di rapina in concorso.

I carabinieri hanno ritrovato l'arma usata per la rapina a casa dei genitori della 28enne: era nascosta in un pelusche a forma di maialino. Si tratta di una pistola a gas modello"Umarex" calibro 50, che è stata sequestrata insieme a 3 ricariche di anidride carbonica e a 5 proiettili in gomma. Recuperato anche il bottino: i soldi, 285 euro, sono stati trovati nel portafogli della ragazza. Il 28enne, che durante la rapina indossava la mascherina, aveva tentato di disfarsi dei vestiti lasciandoli a casa di una sua ex ragazza. Al termine degli accertamenti, è stato portato all'interno della casa circondariale di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Entrambi sono stati sanzionati, 400 euro ciascuno, per inosservanza delle restrizioni anti-covid.