Smog, da domani revocate le misure temporanee in provincia di Pavia

Per due giorni consecutivi i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite e, da domani (venerdì 20 novembre), verranno revocate le misure temporanee di primo livello nelle province di Pavia, Milano, Brescia, Bergamo e Lodi. Le misure vengono applicate nei Comuni con più di 30mila abitanti, oltre a quelli su base volontaria.

Le restrizioni riguardano il riscaldamento domestico (riduzione di 1°delle temperature nelle abitazioni), l’agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici), il divieto assoluto di combustioni all’aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. «Si raccomanda – fanno sapere dalla Regione – la massima adozione dello smartworking. Sono invece sospese le misure temporanee sul traffico, quindi le limitazioni temporanee per i veicoli euro 4 diesel, tenuto conto della delibera della giunta regionale del 9 novembre 2020 e del fatto che la Lombardia è collocata nello ‘scenario di tipo 4’, in forza delle misure restrittive nazionali introdotte con il DPCM 3 novembre 2020 e con l’ordinanza 4 novembre 2020».