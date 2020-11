Covid, in Italia 37.242 nuovi casi con 699 decessi

Sono 9.221, dei quali 385 in provincia di Pavia i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 42.248 tamponi effettuati. I decessi sono stati 175, per un totale di 20.190 mentre guariti e dimessi sono stati 4.985 per un totale di 177.832. In ospedale sono ricoverate 8.304 persone (+13) delle quali 930 (+15) in terapia intensiva. La provincia con i dati più alti resta quella di Milano (3.706 di quali 1.547 a Milano città), seguita da Monza e Brianza (+986), Como (+948) e Varese (+922).

In tutto il Paese i contagi sono stati 37.242 a fronte di 12.109 tamponi effettuati in meno, con 699 decessi e 21.035 guariti e dimessi. Il tasso di positività si attesta al 15,6%. I pazienti ricoverati sono attualmente 33.957 (+347) dei quali 3.748 (+36) in terapia intensiva. Per il terzo giorno consecutivo non ci sono regioni a zero decessi.