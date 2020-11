Controlli anti-Covid: 243 persone sanzionate e 6 denunciate

Sono state 7.938 le persone controllate dalle forze dell'ordine sul territorio della provincia di Pavia dall'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm lo scorso 3 novembre. Di esse 243 sono state multate e 6 denunciate per il mancato rispetto delle norme sul contenimento della pandemia da Covid-19. Altre 8 persone sono state invece denunciate per altri reati.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati complessivamente 576; per 1 di essi è stato assunto il provvedimento di chiusura provvisoria come sanzione accessori. Undici titolari sono stati raggiunti da sanzioni pecuniarie.