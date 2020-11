Vigevano, 100 mila euro ai progetti di volontariato a sostegno dei cittadini

I 100 mila euro rimasti del Fondo di Solidarietà Alimentare destinati al Comune di Vigevano dal capo della Protezione civile, in seguito alimentato anche dalle risorse dell’ente e da donazioni di privati, saranno destinati al finanziamento di progetto che saranno presentati dalle organizzazioni di volontariato attive sul territorio per il sostegno della cittadinanza nella fase di emergenza della pandemia da Covid-19. In particolare verranno considerati i progetti di supporto della cittadinanza per affrontare l’emergenza alimentare e quelli in altri ambiti, come ad esempio i dispositivi per la didattica e il materiale scolastico.

A volere questa destinazione è stato il sindaco Andrea Ceffa che ha ottenuto il via libera dalla giunta. Contemporaneamente è stato dato mandato al dirigente competente di predisporre l’avviso per il contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizione di difficoltà economica o indigenza.