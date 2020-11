Accanto alle donne che subiscono violenza: martedì sera incontro on line

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà il 25 novembre, il Rotary Club Mede Vigevano ha organizzato, in collaborazione con l'eClub 2050, una serata di approfondimento in programma martedì alle ore 21 sulla piattaforma Zoom. I relatori della serata sono Nicla Spezzati, presidente di Kore - Centro Antiviolenza Vigevano e Lomellina, e Sergio Calabrese, giornalista e autore di "Vite Sospese", in cui racconta esperienze di vita durante il lockdown. A moderare ci sarà l’avvocato Rossella Buratti, socia dell'eClub 2050 e presidente del Coordinamento Volontariato Vigevano. È previsto anche un intervento dell’assessore alle pari opportunità del Comune di Vigevano Nunzia Alessandrino.

«L’evento avrà anche un importante risvolto benefico – spiegano dal Rotary Mede Vigevano – in quanto si innesta nel progetto "Fili rossi di solidarietà", iniziato nello scorso anno rotariano tra EClub 2050, Nuove Frontiere e Millennials, per sostenere, con supporto economico (buoni spesa) un nucleo famigliare costituito da una mamma con minori: in questo progetto si inserirà ora anche RC Mede Vigevano per dare il proprio, concreto, contributo. Chi volesse partecipare può chiederci, tramite Messenger, di ricevere il link a Zoom».