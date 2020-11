Tornato a casa, ha trovato la porta d’ingresso forzata e, una volta dentro, ha scoperto che erano spariti gioielli in oro, un orologio Rolex e circa 200 euro in contanti. Complessivamente, il valore della refurtiva si stima possa sfiorare i 10mila euro, ma gli accertamenti sono in corso. Il proprietario ha denunciato ieri (sabato) l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.