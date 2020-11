Vigevano, scontro all'incrocio: i due mezzi urtano un'auto in sosta

Saranno gli accertamenti degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto a determinare con esattezza le cause dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi tra via Piave e via Isonzo dove sono venuti a collisione due furgoni Peugeot. L'impatto ha spinto entrambi i mezzi contro una Audi che era regolarmente parcheggiata a lato della carreggiata.

Il conducente di uno dei due mezzi è stato accompagnato al Pronto soccorso dove i medici gli hanno riscontrato la frattura di un polso.