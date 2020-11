Covid-19: in Lombardia sono 5.289 i nuovi positivi; decessi a + 140

Sono 5.289 a fronte di 32.862 tamponi effettuati i nuovi positivi da Covid-19 riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 140 per un totale di 20.664. I ricoverati sono al momento 8.331 (-60) dei quali 945 (-4) mentre guariti e dimessi sono 19.637 in più. La provincia di Milano è quella che presenta i dati più alti con 1.604 nuovi casi (576 a Milano città), seguita da Varese (848) e Como (842). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 85.

In tutta Italia in nuovi positivi sono 22.930 a fronte di 40 mila tamponi effettuati in meno rispetto al giorno precedente. L’indice di positività si attesta al 15,3%. I deceduti sono stati 630. I pazienti ricoverati sono 34.697 (+418) dei quali 3.810 (+9) in terapia intensiva. I dati indicano che il picco della seconda ondata è vicinissimo ed è atteso per il 26 e 27 novembre.