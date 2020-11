Mortara, ruba un portafoglio al supermercato: denunciata una donna di 31 anni

Una donna di 31 anni di etnia Rom domiciliata a Mezzana Bigli è stata denunciata dai carabinieri di Mortara per il furto di un portafoglio avvenuto lo scorso 13 novembre all'interno del supermercato Lidl. In quella circostanza una ragazza di Cilavegna si era accorta di non avere più con sè il portafoglio e si è rivolta ai militari per presentare denuncia.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri del maggiore Paolo Banzatti sono riusciti ad identificare la ladra che, approfittando di un momento di distrazione era riuscita a sfilare il portafoglio, che conteneva 100 euro e le carte di credito, alla proprietaria.