Attivo il punto tamponi nel parcheggio del palazzetto

Ha aperto questa mattina il punto tamponi «drive through» allestito dall’Aeronautica militare in collaborazione con Asst nel parcheggio del nuovo palasport di via Gravellona. Le tende erano pronte da una settimana ma solo ieri nel tardo pomeriggio è arrivato dall’Asst l’annuncio dell’avvio del servizio, per altro con una svista clamorosa nel comunicato, in cui si parlava di attivazione «presso l’ospedale di Vigevano». Ciò non ha impedito che già alle 8 del mattino ci fosse coda all’ingresso, per effetto anche del passaparola via social innescato dal sindaco Andrea Ceffa (il Comune ha concesso l’area). A metà mattina le auto in fila erano una quarantina. E su molte c’erano più persone che dovevano sottoporsi al tampone.

Gli operatori possono garantire fino a 150 test al giorno. L’attività si svolge dalle 8 alle 14, ma facilmente si andrà oltre per smaltire le auto accumulate in coda. Si accede con l’impegnativa del medico di base. L’accesso è a presentazione diretta, senza prenotazione. Si tratta di un tampone molecolare tradizionale e non rapido: gli esiti vengono resi noti entro le 48 ore successive mediante pubblicazione sul fascicolo sanitario elettronico individuale.