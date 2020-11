Covid-19, è record di decessi (+853)

E' il record di decessi (+853) della seconda ondata del Covid-19 quello che si è registrato in Italia nella ultime 24 ore. I nuovi contagiati sono 23.232 in più rispetto a ieri a fronte di 39.714 tamponi effettuati in più mentre guariti e dimessi sono 20.837 in più.

Il tasso di contagiosità scende al 12%. In ospedale restano 34.577 persone (-120) delle quali 3.816 (-6) in terapia intensiva.