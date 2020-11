Truffe agli anziani in Lomellina. Il Codacons: «Fondamentale informare»

Il Codacons interviene sui numerosi tentativi di truffa in danno di anziani attuati nelle ultime settimane e legate all’emergenza Covid e falliti grazie alla tempestiva reazione delle vittime designate.

«In tutti i casi – si legge in una nota dell’associazione dei consumatori – a proporsi è quasi sempre una donna che, spacciandosi per la nipote della vittima, sostiene di essere ricoverata e di avere urgente necessità di denaro per affrontare le onerose spese per la cura del virus. La frequenza di questi tentativi di truffa sul territorio desta preoccupazione. Per fortuna il comportamento delle anziane vittime è la miglior prova di come le campagne informative siano una vera e propria arma vincente contro i truffatori. Sono un vero e proprio successo dunque, le campagne informative che i carabinieri conducono sul territorio. Ora si identifichino i responsabili». Per informazioni sul tema e segnalazioni il Codacons mette a disposizione l’indirizzo mail: codacons.pavia@gmail.com e il recapito telefonico 347.9619322.