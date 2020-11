Covid-19, in Lombardia numeri in calo

Sono 5.173 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 42.063 tamponi effettuati. I decessi sono stati 155 (per un totale di 21.005) mentre guariti e dimessi sono 15.749 più di ieri per un totale di 227.924. In ospedale restano 8.114 degenti (-246) dei quali 942 (+10) in terapia intensiva. In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.261 dei quali 517 a Milano città, seguita da Varese (+463) e Brescia (+391). I nuovi positivi in provincia di Pavia sono 307.

In Italia i nuovi casi sono 25.853 a fronte di 41.348 tamponi effettuati in più con 722 decessi mentre i guariti sono 31.819. Il tasso di positività scende all'11%. I pazienti ricoverati sono 34.313 (-264) dei quali 3.848 (+32) in terapia intensiva. Ancora nessuna regione è a zero decessi.