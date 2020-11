All’esame della patente con auricolare Bluetooth e cellulare: denunciato egiziano

La segnalazione era arrivata alla Squadra Mobile della Questura nei giorni scorsi: gli istruttori di una scuola guida della provincia di Pavia si erano insospettiti quando un loro studente – un cittadino egiziano che si era iscritto solo un mese fa – aveva insistito per sostenere la prova teorica pur non avendo mai frequentato una lezione, e senza comprendere bene la lingua italiana.

Ieri (mercoledì), alla prova d'esame, un agente si è finto candidato sedendosi alle spalle dell’egiziano. Proprio prima di indossare le cuffie, fornite dalla motorizzazione per la traduzione delle domande in lingua madre per i candidati stranieri, l’egiziano ha inserito velocemente nell’orecchio un piccolo oggetto. Al termine dell’esame, superato con un solo errore, gli agenti lo hanno perquisito, individuando l’auricolare Bluetooth. L’uomo – 40 anni, incensurato – grazie a un telefono nascosto nei pantaloni era in contatto con un complice che gli suggeriva le risposte corrette. È stato denunciato a piede libero; le indagini stanno continuando per risalire ai complici.